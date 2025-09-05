ينافس الفنان المصري محمد فراج، في الموسم الرمضاني القادم لعام 2026 بمسلسل جديد يحمل عنوان «أب ولكن»، الذي سيكون عملاً درامياً مكوناً من 15 حلقة فقط.

ويعد مسلسل «أب ولكن» من كتابة وإخراج ياسمين أحمد كامل وسيناريو ماريان هاني، ويجري حاليًا استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة القادمة.

وعلى جانب آخر، يعكف محمد فراج في الفترة الحالية على تصوير مسلسل «ورد وشوكلاتة»، والذي يجمعه مع الفنانة المصرية زينة، والمقرر طرحه قريباً وحصرياً على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويجمع المسلسل النجمين محمد فراج وزينة، إذ يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

وكان آخر أعمال محمد فراج الدرامية مسلسل «كتالوج»، الذي لاقى نجاحاً واسعاً وقت عرضه بالفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك في مسلسل «كتالوج»، كل من محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.