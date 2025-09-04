أحمد السقا يبدأ تصوير «هيروشيما» بهذا الموعد.. ومصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم «هيروشيما»، بطولة الفنان أحمد السقا، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن صنّاع الفيلم يعكفون بالفترة الحالية على التحضيرات النهائية استعداداً لبدء التصوير خلال الشهر القادم.

وأشار المصدر إلى ظهور أحمد السقا بـ«لوك» مختلف عما قدمه خلال مشواره الفني من قبل، في مفاجأة للجمهور.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعى، علاء مرسي، وغيرهم من نجوم الفن، تحت قيادة المنتج أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن ينضم للعمل عدد من الفنانين وضيوف الشرف ضمن الأحداث خلال الأيام القادمة، ليضم أضخم قائمة ممثلين في فيلم سينمائي مصري.

ويعرض حالياً لأحمد السقا فيلم «أحمد وأحمد»، في السينمات، وهو ينتمي لنوعية أعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سوياً العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويجمع فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، كلاً من جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.