انتقدت الفنانة المصرية مي عمر، أحد زملائها بالوسط الفني دون ذكر اسمه، موجهة رسالة له وصفته فيها بالتناقض في المواقف، وذلك بشأن قضية «الترند».

وكتبت مي عمر، منشوراً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قالت إن أحد زملائها قد كتب منشوراً خلال موسم رمضان، يسخر فيه من الاحتفاء بتصدر «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر أن الهدف الأسمى للعمل الفني هو القيمة وليس الأرقام، ووصف الاحتفال بالترند بأنه أمر غير جوهري.

وأضافت أنها فضّلت في ذلك الوقت عدم الرد، وانتظرت أن تكشف الأيام عن الموقف الحقيقي، لاسيما أن لزميلها مسلسلا عُرض خارج الموسم الرمضاني. وأشارت إلى أنه بمجرد أن دخل العمل إلى قائمة «الترند»، حتى وإن كان بشكل محدود، بدأ يحتفل وينشر عبر حساباته معبّراً عن سعادته بالتصدر.

وتابعت الفنانة مي عمر: «طبعا أنا مش ضد إن أي حد يفرح بنجاحه بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لأن ده تعبك ومجهودك، بس ياريت نبطل المنظر بتاع أنا مختلف أنا فوق الترندات وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري».

وأكدت أن حديثها لا يستهدف أيّاً من النجوم المشاركين في العمل، مشددة على احترامها وتقديرها لهم، وإنما يعكس موقفاً من ظاهرة باتت متكررة، وهي: «تحريم ما يقوم به الآخرون، ثم اعتباره أجمل ما يكون حين يحدث معنا»،وذلك على حد تعبيرها.

يذكر أن كانت آخر أعمال مي عمر مسلسل «إش إش»، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد زاهر، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.