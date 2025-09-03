كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان، كواليس تعرضها لحالة تسمم ما استعدى دخولها إلى المستشفى، مؤكدة أنها حررت محضراً ضد هذا المطعم الذي اكتشفت أن طعامه فاسد.

وأضافت «سويدان» في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنها نُقلت إلى أحد المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بالتسمم، مشيرة إلى أنها حرصت على مشاركة تجربتها لمتابعيها حرصاً على عدم تناول أي شخص لهذا الطعام مرة أخرى.

وأشارت لقاء سويدان إلى أن جهات الأمن تحفظوا على عامل من المطعم للتحقيق في الأمر، مؤكدة أنها رفضت أي مفاوضات للوصل إلى الصلح حرصاً، قائلة: «رفضت أي مساواة للصلح وأرسلت لوزارة الصحة في مصر فيديو بالصوت والصورة عن الواقعة للتحقيق أيضاً بالأمر».

يشار إلى أن حررت لقاء سويدان، أخيراً، محضرا في قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، ضد مطعم شهير بمنطقة الزمالك؛ لقيامه ببيع شاورما فاسدة لها، وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط أحد العاملين بالمطعم، وجار مباشرة التحقيقات.

وكان آخر أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل «حرب الجبالي» بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمى، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.