بعد غياب 15 عاماً.. تحضيرات لحفل تاريخي لأصالة نصري في سورية

أعلن نقيب الفنانين السوريين الفنان مازن الناطور، عن تنظيم حفل غنائي مرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق، في أول عودة لها إلى وطنها الأم بعد غياب دام 15 عاما.

ويأتي هذا الحفل كجزء من جهود النقابة لإحياء المشهد الفني في سورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتكريما لأصالة التي حصلت أخيرا على عضوية شرفية من النقابة تقديرا لمواقفها الداعمة للثورة السورية ومسيرتها الفنية المتميزة.

وأكد الناطور أن الحفل سيُقام خلال ديسمبر القادم، في إحدى الساحات الكبرى بدمشق، بالتزامن مع ذكرى رحيل نظام الأسد، مؤكدا أن الحفل لا علاقة له بفعاليات معرض دمشق الدولي، وأنه يجري التحضير له بوصفه حدثا مستقلا.

وجاءت تصريحات الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج أنس نصري (شقيق أصالة) إلى مقر نقابة الفنانين في سورية، حيث التقى عددا من أعضائها، وأصدرت النقابة حينها بيانا رسميّا أوضحت فيه أن اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، مشيرة إلى وجود تنسيق جاد بين النقابة والجهات المعنية.

وتعود أولى الإشارات إلى عودة أصالة إلى سورية إلى فبراير الماضي، حين صرَّح شقيقها بأن هناك اتفاقا مبدئيّا على إقامة حفل كبير في دمشق، يشكل محطة استثنائية في عودتها إلى سورية بعد سنوات من الغياب.

وأشار نقيب الفنانين السوريين إلى أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والثقافية لضمان نجاح الحفل، مع التركيز على توفير تجربة آمنة ومميزة للجمهور، لافتا إلى أن هذا الحدث يهدف إلى إعادة إحياء الروح الثقافية في سورية، التي عانت من الدمار والقمع خلال سنوات الحرب.

وكشف الناطور أن أصالة نصري، التي عبرت في وقت سابق عن شوقها الكبير للعودة إلى سورية، ستقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، إلى جانب أعمال جديدة تحمل رسائل وطنية تعكس آمال السوريين في مرحلة إعادة البناء، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، إذ أثارت الأنباء تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي إعلان الحفل في أعقاب قرار الناطور في أبريل الماضي منح أصالة عضوية شرفية في النقابة، إلى جانب فنانين آخرين مثل مالك جندلي وفضل شاكر، تقديرا لمواقفهم الداعمة للثورة السورية، وكانت أصالة قد عبّرت عن امتنانها العميق لهذا التكريم عبر منشور على «إنستغرام»، مؤكدة رغبتها في زيارة سورية قريبا، وهو ما تحقق الآن بإعلان الحفل المنتظر.