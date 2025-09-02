نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى وتأجيل جولاته

أعلنت الصفحة الرسمية لـ «المايسترو» سليم سحاب، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد تعرض لها، ما استدعى دخوله المستشفى لإجراء الفحوصات، وأيضًا تأجيل جولته لاكتشاف المواهب الغنائية في جنوب سيناء.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ سليم سحاب، بياناً، عبر حسابه الشخصى على منصة «فيسبوك»، وجاء كالتالي: «أُعلن اليوم تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، جاء قرار التأجيل بعد تعرض المايسترو لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة».

وتابع البيان: «استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة، وإجراء الجولة في موعدها المحدد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجولة فور تماثله للشفاء».





يشار إلي أن المايسترو سليم سحاب هو قائد فرقة موسيقية فلسطيني وحصل علي الجنسية المصرية واللبنانية، وقائد الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية.

كما درس سليم سحاب الموسيقى في معاهد روسيا العريقة، حيث حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشيكوفسكي الشهير، وأسس فرقاً عديدة في لبنان للكبار والصغار قبل أن يوظّف عقله الموسيقي وقلبه لخدمة الفرقة القومية للموسيقى العربية، التي أسسها ويشرف عليها في القاهرة.