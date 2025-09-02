إصابة مطرب المهرجانات عصام صاصا بجروح خطيرة في القدم واليد

كشف مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا تعرضه لحادثة أسفرت عن إصابته بجروح عدة خطيرة وعميقة في القدم واليد، دون كشف ملابسات الواقعة، ما جعله يقرر إلغاء حفله اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر.

وشارك عصام صاصا، جمهوره ومتابعيه صورًا من الإصابة والجروح بجسده، عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقال: « الحمد لله على كل شيء.. نأسف لعدم حضوري حفل اليوم لظروف خارجة عن إرادتي وعن إدارة المكان».

ويعيش عصام صاصا حالة من النشاط الفني بعد تقديمه أغانٍ فنية متنوعة حققت نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلي إحيائه حفلات عدة مختلفة خلال حفلات موسم صيف 2025 في منطقة الساحل الشمالي بالقاهرة.

وكان آخر أعمال عصام صاصا أغنية «عنبره عنبره» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ احتل المركز الثالث بتلك الأغنية مسجلاً 1.2 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 11 يومًا، والأغنية من كلمات عصام صاصا وعبده روقه، ألحان كيمو الديب.

وفي 12 فبراير لعام 2025، أُطلق سراح مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا بعدما قضى عقوبة السجن ستة أشهر؛ لإدانته بتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته السيارة، وجاء القرار بعد أن قدم فريق دفاعه ما يُثبت سداد جميع الغرامات المالية المقررة عليه في عدد من القضايا، وهو ما دفع نيابة جنوب الجيزة لاتخاذ قرار إخلاء سبيله.