أول تعليق من حمادة هلال عبر «عكاظ» بعد إخلاء سبيل المتهمة بسرقة فيلته

علق الفنان حمادة هلال، على قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل الخادمة المتهمة بسرقة فيلته المتواجدة بمنطقة التجمع الخامس وأيضاً الاستيلاء على بعض مشغولات زوجته.

وأكد حمادة هلال في تصريح خاص لـ «عكاظ» أنه تنازل عن الاتهام وتم التصالح مع الخادمة أمام النيابة، مشيراً إلى أنه جاء قرار بترحيلها خارج مصر نهائياً بعد واقعة السرقة.

وكانت أصدرت جهات التحقيق، أمس قراراً بإخلاء سبيل الخادمة المتهمة بسرقة فيلا حمادة هلال وزوجته في منطقة التجمع الخامس بعد التصالح، وذلك عقب الاستماع إلى أقوالها في واقعة السرقة.

وتبين من التحقيقات بأن الخادمة قامت بسرقة عدد من المقتنيات الثمينة، شملت: «قرطا من الألماس»، و«هاتف آيفون 16 برو ماكس»، و«بعض الإكسسوارات تخص زوجة الفنان».

وعلى الجانب الفني، كان آخر أعمال حمادة هلال الموسم الخامس من مسلسل «المداح»، الذي عرض في موسم دارما رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل كلا من غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محيي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ.

وشارك عدد من ضيوف الشرف ضمن أحداث مسلسل «المداح» الجزء الخامس أبرزهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.