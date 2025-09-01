«بطل العالم» يجمع الأكشن والكوميديا في 10 حلقات

انطلق تصوير المسلسل الجديد «بطل العالم» الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر في أول عمل درامي قصير له، ويشارك فيه كل من جيهان الشماشرجي وفتحي عبدالوهاب، في توليفة تجمع بين الأكشن والكوميديا داخل إطار من الإثارة والتشويق.

ويجسد عصام عمر شخصية ملاكم سابق يضطر للعمل حارساً شخصياً بعد اعتزال مبكر وظروف قاسية، بينما تقدم جيهان الشماشرجي دور فتاة من عائلة ثرية ظاهرياً لكنها مثقلة بالديون، في مواجهة زعيم المراهنات الذي يؤدي دوره فتحي عبدالوهاب. ومع تطور الأحداث، تتحول القصة إلى رحلة لإعادة اكتشاف معنى الثقة والحب والأمل في فرصة جديدة للحياة.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبدالحميد، وتشارك فيه نخبة من النجوم بينهم محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبدالحميد، وآدم النحاس. ويُعد العمل أول تعاون فني يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي على الشاشة.