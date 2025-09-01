«أم كلثوم» على خشبة المسرح.. عرض موسيقي ضخم في أكتوبر

كشفت الشركة المنتجة لمسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» عن البوستر الرسمي للعمل، الذي يُعد واحدا من أضخم العروض المسرحية الموسيقية التي تتناول سيرة كوكب الشرق. ومن المقرر أن يُعرض في أكتوبر القادم على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

وجاء البوستر في شكل لوحة فنية مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بملامحها الأيقونية التي اعتادت أن تطل بها على جمهورها في حفلاتها، فيما كُتب أسفله عنوان العمل باللون الذهبي: «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، الأمر الذي أثار حماس المتابعين وزاد من ترقبهم للعرض.

وفي بيان صحفي، أكد السيناريست مدحت العدل، مؤلف المسرحية، أن العمل يكشف أسرارا تُعرض لأول مرة عن حياة أم كلثوم، سواء على مستوى قصص الحب التي مرت بها أو خلفيات أغنياتها الشهيرة. وأضاف أن المسرحية ستُقدَّم بمستوى لا يقل عن عروض «برودواي» العالمية، معتمدا على عناصر الإبهار البصري والموسيقي كافة.

وتستعرض المسرحية محطات فارقة في رحلة كوكب الشرق، بدءا من نشأتها في إحدى قرى محافظة الدقهلية، مرورا بانتقالها إلى القاهرة وصعودها لتصبح الصوت الأهم في مصر والعالم العربي، وصولا إلى مكانتها العالمية التي تجاوزت حدود الفن المحلي إلى العالمية.

العمل من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أحمد فؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار وإيهاب عبدالواحد.