محمد منير يعود للسينما بأغنية فيلم «ضي»

قبل أيام من انطلاقه في دور العرض، طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ضي» الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل الاسم نفسه، بصوت «الكينج» محمد منير، عبر المنصات الموسيقية المختلفة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع يوفل وستيفن سدراك.

ويظهر محمد منير أيضا ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، في خطوة تعيد حضوره إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام نحو 20 عاما منذ آخر مشاركاته السينمائية في فيلم «دنيا» (2005). الفيلم الجديد من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن بطولة أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف بينهم أحمد حلمي ومحمد ممدوح.

ويراهن صناع الفيلم على قصة إنسانية ملهمة تتمحور حول قوة الحلم ودور الفن في مواجهة المحن، إذ يجمع العمل بين الدراما الإنسانية والأجواء المفعمة بالأمل. ومن المقرر أن يُطرح الفيلم تجاريا في مصر 3 سبتمبر القادم، بأحد دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتوسع عرضه لاحقا في الوطن العربي.

يأتي ذلك فيما يستعد محمد منير لإطلاق أحدث أغنياته بعنوان «بين البينين» ضمن ألبومه الجديد مع شركة روتانا لصيف 2025، وهي أول أعماله بعد تعافيه من وعكة صحية، بتعاون مع الكاتبة منة عدلي القيعي والملحن عزيز الشافعي والموزع أسامة الهندي.