نيللي كريم عروساً في برومو «جوازة ولا جنازة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «جوازة ولا جنازة»، بطولة النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه بدور السينما في مصر 24 سبتمبر القادم، وفي مختلف أنحاء الوطن العربي 25 سبتمبر.

وظهرت نيللي كريم في البرومو وهي ترتدي فستان زفاف وسط أجواء حفل عرس صاخب، قبل أن يطرأ حدث مفاجئ يقلب الموازين. كما ظهر في الإعلان عدد من النجوم المشاركين، من بينهم انتصار، لبلبة، محمود البزاوي، وعادل كرم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول عائلتين لا يجمع بينهما سوى صلة نسب، تُجبران على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

الفيلم يُعد التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، من تأليفها بالاشتراك مع دينا ماهر، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر. ويقدمه صنّاعه كخطوة عربية جديدة تمزج بين الدراما والرومانسية والكوميديا في قالب يستهدف شرائح متنوعة من الجمهور.