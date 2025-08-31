مصر.. نقابة الممثلين تحذّر من استغلال اسم «الاختيار 4» للنصب

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا شديد اللهجة حذّرت فيه من محاولات بعض الأشخاص استغلال اسم مسلسل «الاختيار 4» للنصب على الفنانين الشباب والهواة الطامحين لدخول المجال الفني.

وأكدت النقابة أنها لم تفوض أي شخص أو جهة بإجراء ترشيحات أو اختبارات تخص العمل، مشددة على أن ما يتم الترويج له عبر وسائل التواصل أو المكالمات الهاتفية بشأن طلب مبالغ مالية مقابل المشاركة في المسلسل هو «ادعاءات عارية تماما من الصحة».

وأضاف البيان أن النقابة تواصلت مع الشركة المنتجة للعمل، التي أكدت بدورها أن أي خطوات إنتاجية أو إعلانات رسمية تخص المسلسل تصدر فقط عبر منصاتها الرسمية، وألا علاقة لها بما يُتداول من إعلانات أو دعوات «كاستينغ» مزعومة.

ودعت النقابة الفنانين والهواة إلى عدم الانسياق وراء محاولات النصب، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتم تحت اسم المسلسل أو النقابة، مؤكدة أنها ستلاحق قانونيا كل من يسيء استخدام اسم «الاختيار 4» أو الأعمال الوطنية الكبرى.