أعلن خالد سعفان نجل الفنان الراحل المصري إبراهيم سعفان، وفاة شقيقه إبراهيم، بشكل مفاجئ دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكتب خالد سعفان نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، منشوراً عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وقال: «البقاء لله أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

ومن جانبه، كشف أحد المقربين من الأسرة تفاصيل الجنازة عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، حيث قال إن المقرر تشييع جثمانه اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر في مسجد الصديق بمساكن شيراتون بالقاهرة.

يذكر أن الفنان الراحل إبراهيم سعفان من أشهر كوميديانات الزمن الجميل لخفة دمه وموهبته وأدائه التمثيلي وتميز بأداء كوميدي محترف، واستطاع أن يرسم البهجة على كل شخصية قدمها سواء في السينما أوالمسرح، ومن أشهر أدواره التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور «شنب النجعاوى» في فيلم «30 يوم في السجن»، والذى قدمه مع وحش الشاشة فريد شوقي.