انتقد الفنان المصري محمد التاجي، أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، واصفاً أعماله بأنها لم تحقق نجاحاً في شباك التذاكر، بجانب مطالبته للفنان المصري يوسف الشريف اعتزاله الفن في هذه الحالة.

أكد محمد التاجي خلال استضافته في أحد البرامج التل أن أفلام يوسف شاهين لا تنال إعجابه، فضلا عن كونها لم تحقق نجاحًا جماهيريًا في شباك التذاكر، لافتًا إلى أن فيلم «الأرض» أسوأ الأعمال في تاريخ السينما المصرية ولن يعدل عن رأيي.

وأشار «التاجي» إلى أن أفلام المخرج يوسف شاهين تسببت في خسائر فادحة لعدد من المنتجين، قائلاً: «خسر المنتجون الكثير من الأموال بسببها، وعلى سبيل المثال فيلم الناصر صلاح الدين، الذي لعب بطولته أحمد مظهر ومحمود المليجي، فلم يحقق أي نجاح جماهيري، والمنتجة تراكمت عليها الديون».

وفي سياق مختلف، كشف «التاجي» سبب غياب يوسف الشريف عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن يرجع إلى تصريحات المثيرة للجدل الذي صرح بها بالسنوات الماضية حول رفضه مشاهد التلامس في أعماله الفنية، ما جعل الكثير من زملاء بالوسط الفني يهاجمون تصريحاته.

وتابع: أحد الزملاء الفنانين هاجم يوسف الشريف بعد تصريحاته قائلًا: «لو مش عاجبه يعتزل»، وهذا أمر غير مقبول، وليس من حق أي فنان أن يضع ضوابط ومعايير لزميل آخر، فمن حق كل فنان أن يختار نوعية الأدوار التي تناسبه، لكن بالطبع فإن تصريحاته أثرت بالسلب عليه».