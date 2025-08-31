في خطوة مفاجئة، حرص النجم المصري عمرو دياب على زيارة رئيس وزراء لبنان نواف سلام، في منزله بالعاصمة بيروت، وذلك قبيل ساعات من الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه، أمس السبت، وسط حضور جماهيري ضخم غير مسبوق.

وأشاد نواف سلام خلال اللقاء عن تأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي، معرباً عن امتنانه وتقديره له، حيث قال:«بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها».

من جانبه، أعرب عمرو دياب خلال تصريحات تلفزيونية على هامش الحفل عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن لبنان وطنه الثاني وله مكانة خاصة في قلبه، مشيراً إلى أنه ينتظر حفله بلبنان كل عام ومقابلة الجمهور اللبناني.

وعن طقوسه قبل أي حفل، أوضح: «شخصيا بعمل نفس الطقوس قبل صعودي على المسرح في أي حفل أكثر من 30 سنة نفس طقوسي بعملها قبل صعودي على المسرح، وببقى خايف وقلقان».

واختتم عمرو دياب حديثه أن ابنته جنا كانت ترغب في الحضور، قائلاً: «جنا بنتي كان نفسها تحضر معايا الحفلة، بس هي دلوقتي في لندن».

يشار إلى أن عمرو دياب أحيا حفلاً استثنائياً، ليلة السبت، مع الجمهور اللبناني، وسط حضور جماهيري كبير غير مسبوق من قبل، حيث قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانية التي تفاعل معها الجمهور اللبناني بالتصفيق والغناء.

ووجه عمرو دياب رسالة لجمهوره اللبناني فور صعوده على المسرح قائلاً: «وحشني لبنان، وحشتني بيروت، تعودنا أن نلتقي كل عام، وهذه هي السنة الثالثة التي أزوركم فيها ونلتقي قبل أن ينتهي موسم الصيف، شكرا لكل شخص له دور في أن أكون هنا معكم».