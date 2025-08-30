رفيق أحمد علي لـ«عكاظ»: تكريمي من مصر قيمة استثنائية لمسيرتي

أعرب النجم اللبناني رفيق أحمد علي عن سعادته البالغة بتكريمه للمرة الرابعة في مصر، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مؤكدا في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن هذا التكريم إضافة كبيرة لمسيرته الفنية، وأنه يهديه لشخصياته المسرحية التي جسدها على مدى خمسة عقود.

وقال رفيق إن مصر بالنسبة له هي «أم الدنيا» بتاريخها وحضارتها وكنوزها الروحية والعلمية التي لا تزال تحمل الكثير من الأسرار، مشددا على أن تكريمه فيها يمثل قيمة استثنائية لمسيرته، بعدما سبق وكُرم في مهرجانات كبرى مثل الإسكندرية السينمائي والمسرح العربي والإذاعة والتلفزيون.

وأوضح النجم اللبناني أن إهداءه التكريم لشخصياته المسرحية هو اعتراف بفضلهم عليه، قائلا: «أهديه لهؤلاء الذين حملت قضاياهم وعايشت معاناتهم.. للمهمشين والمثقَلين بالأحمال، ولكل إنسان يناضل من أجل حقه في الحياة والحرية».

وكان آخر أعمال رفيق الدرامية مسلسل «بالدم»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، ولاقى العمل تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.