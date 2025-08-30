مي عزالدين: عادل إمام علّمني.. وأفتقد عبلة كامل
كشفت الفنانة مي عزالدين عن مواقف خاصة جمعتها بـ«الزعيم» عادل إمام في بداياتها الفنية، مؤكدة أنه كان داعما لها وأشاد بدورها في مسلسل «دلع البنات» أمام نجله محمد إمام، حتى أنه استضافها ووالدتها في منزله وحرص على زيارتهم أثناء التصوير.

وعن الفنانة عبلة كامل، عبّرت مي عن افتقادها الكبير لها، ووصفتها بأنها «مدرسة استثنائية» في الأداء، مشيرة إلى أنها تحترم رغبتها في الابتعاد عن الأضواء من أجل سلامها النفسي، مؤكدة: «كانت قوية من غير استعراض ولا ضجيج، مختلفة تماما عن الشاشة».

كما رفضت مي الخوض في تفاصيل رحيل والدتها، معتبرة الأمر شخصيا، بينما تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم جزء رابع من فيلم «عمر وسلمى» مع تامر حسني، بشرط أن يحمل السيناريو رؤية جديدة وقوية تواكب نجاح الأجزاء السابقة.

