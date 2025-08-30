«حفلة متتنسيش».. أول ظهور علني لـ أنغام في حفل «كايروكي»

خطفت المطربة المصرية أنغام، الأنظار بظهورها وحضورها في حفل فرقة كايروكي، التي أقيمت، أمس، في ختام مهرجان العلمين الجديدة، بمنطقة الساحل الشمالي، وسط تفاعل وترحيب كبير من الجمهور لها.

ووجه المطرب المصري أمير عيد، التحية إلى أنغام بكلمات فاجأت الجميع حول تواجدها منذ بداية الحفل بقوله: «حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل وألف سلامة عليها».

وتوجهت جميع الأنظار إلى أنغام التي حرصت هي الأخرى على الوقوف وتوجيه التحية للجمهور الذى لم يتوقف عن التصفيق والترحيب الكبير لها.

كما حرصت أنغام أيضاً على توجيه الشكو لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» وتحديداً خاصية الاستوري بقولها: «ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش».

ويُعد حضور أنغام، لـ حفل كايروكي، أول ظهور علني لها، عقب عودتها من ألمانيا بعد تماثلها للشفاء من أزمتها الصحية الأخيرة، التي استدعت خضوعها لعمليتين جراحيتين.

يشار إلى أن الوسط الفني احتفى، أخيراً، بوصول أنغام إلى أراضي مصر بعد رحلة علاج صعبة خاضتها الفنانة في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا، استمرت أسابيع عدة، بسبب أزمة صحية في البنكرياس.