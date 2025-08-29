«المهن الموسيقية» تحتفي بعودة المطربة أنغام

في لافتة إنسانية، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان النقيب مصطفى كامل، الاحتفاء البالغ بعودة الفنانة المصرية الكبيرة أنغام بعد تجاوزها الوعكة الصحية الأخيرة وعودتها إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج.

وقالت نقابة «المهن الموسيقية»، في بيان صحفي، أن مجلس الإدارة وكل العاملين يتمنوا لأنغام دوام الصحة والعافية وأن تواصل تألقها ومسيرتها الفنية الراقية التي أسعدت بها الملايين داخل مصر والوطن العربي.

وكانت خضعت «أنغام» رحلة علاج في أحد مستشفيات ألمانيا، واحتاجت منصات السوشيال ميديا المختلفة دعوات وبوستات من قبل جمهورها، الذى تمنى لها الشفاء وعودتها للجمهور من جديد،.





وفي سياق آخر، تستعد أنغام لأحياء أولى حفلاتها يوم 23 سبتمبر في لندن، هذا يعد الحفل الأولى غلى خشبة المسرح، التي يتراوح سعره ما بين 80 و255 دولارًا،

وكانت مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، طمأنت محبيها في تصريح خاص سابق عبر «عكاظ»، إذ قالت إنها تتمتع بحالة صحية جيدة وتستكمل العلاج مع طاقم طبي كامل في منزلها بالساحل الشمالي، إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات من أصدقائها في الوسط الفني الذين حرصوا للاطمئنان عليها.