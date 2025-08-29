«بصورة من الكواليس».. أحمد السقا يعكف على تحضيرات فيلمه الجديد «هيروشيما»

شارك السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، صورة للمرة الأولى تجمعه مع صناع فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «هيروشيما»، بطولة الفنان المصري أحمد السقا وتحت قيادة المخرج أحمد نادل جلال.

ونشر أيمن بهجت قمر، صورة تجمعه بالسقا وأحمد نادر جلال، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وأرفق المنشور بتعليق قائلاً: «هيروشيما دعواتكم».

ويجمع فيلم هيروشيما، كل من أحمد السقا، ياسمين رئيس، ويشاركهما كل من دياب، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، علاء مرسى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

ويشهد فيلم «هيروشيما» التعاون الثلاث الذي يجمع بينه وبين أيمن بهجت قمر في السينما وهم «ابن القنصل» و «من 30 سنة»، بينما يعد التعاون الثاني مع جلال بعد تعاونهما في فيلم «أحمد وأحمد».

وعلى جانب آخر، يعرض لـ أحمد السقا حالياً فيلم «أحمد وأحمد»، الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويجسد السقا دور خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات.

وشارك في فيلم «أحمد وأحمد» بجانب السقا وفهمي كل من جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.