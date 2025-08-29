محمد عبد الرحمن يرد عبر «عكاظ» عن تقليده للزعيم في فيلم «ماما وبابا»

رد الفنان المصري محمد عبد الرحمن الشهير بـ «توتا»، على تقليده لوك فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ماما وبابا» بستايل لوك الزعيم عادل إمام في فيلم «النوم في العسل»، الذي تم إنتاجه عام 1996، بجانب الحديث عن كواليس العمل.

وقال محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنه تفاجأ بربط الجمهور بـ استايل ملابسه في بوستر فيلمه الجديد «ماما وبابا» باستايل لوك الزعيم، موضحاً أنه لا ينافس الزعيم وهذا أمر صعب للغاية.





وأشار «توتا» إلى أن فكرة العمل مستوحاة من أعمال فنية أخرى وكان هذا اللوك بالدور، مضيفًا أنه يتشرف بذكر اسمه بجانب الزعيم في أي حديث أو لقاء فهو زعيم الفن المصري.

وأكد «توتا» أنه تشجع للموافقة على فيلم «ماما وبابا» نظراً لقصته المختلفة عن غير المعتاد الذي يقدم، موضحًا أن الجمهور يحتاج أعمال كوميديا كي تخفف عنه أعباء الحياة والضغوطات، لذلك لا بد من تقديم أعمال كوميدية تحترم عقل المشاهد.

ويعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن فيلم «ماما وبابا»، في دور العرض السينمائية، محققاً إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه بشباك التذاكر، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية المليئة بالمواقف الطريفة المختلفة.