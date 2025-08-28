«عيد ميلاد سعيد».. فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار فيلم الافتتاح في الدورة الثامنة التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، والفيلم هو «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة المصرية سارة جوهر.

ويأتي هذا الاختيار ليشكّل انطلاقة قوية ومؤثرة للرحلة السينمائية لهذا العام، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان «ترايبيكا» السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة «نورا إيفرون» لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.

ويروي فيلم «عيد ميلاد سعيد» قصة «توحة»، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن «توحة» لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

ومن المقرر يعرض الفيلم بحضور مخرجته سارة جوهر، والكاتب والمنتج التنفيذي محمد دياب، بجانب أبطال الفيلم ومنتجيه.

ومن جانبه، قالت المخرجة سارة جوهر في بيان صحفي، تعليقاً على الاختيار، إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمي الروائي الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، معلقة: «أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما، وبالنيابة عن فريقي الرائع، نحن متحمسون لمشاركة «عيد ميلاد سعيد» مع هذا الجمهور المتميز.. شكرًا لمهرجان الجونة!».

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.