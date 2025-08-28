«بعد تعافيه».. تفاصيل أول أغنية للفنان محمد منير

انتهى الكينج محمد منير من اللمسات النهائية لأحدث أغنياته الجديدة بعنوان «بين البينين»، ضمن الألبوم الذي تتولى إنتاجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصيف 2025.

وتعاون الكينج في أغنيته الجديدة «بين البينين» مع الكاتبة منة عدلي القيعي التي قامت بالإشراف على كلمات الأغنية، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتعد أولى أغنياته بعد تعافيه من تعرضه لوعكة صحية الأخيرة.

وكان الكينج قد طرح عدداً من الأغاني الجديدة خلال الأسابيع الماضية، منها «ملامحنا» و«أنا الذي» و«الذوق العالي» مع الفنان تامر حسني.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع أغنية الكينج «أنا الذي» وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: «تحفة يا كينج، مفيش حد يعرف يغني الكلمات دي غير الكينج، كينج بلادنا، إيه الحلاوة دي، أيوة كده يا كينج كنت فين».

وتأتي أغنية «أنا الذي» بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما «ملامحنا» ودويتو «الذوق العالي» الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم.