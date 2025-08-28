تعاقدت الفنانة المصرية ريم مصطفى، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد «حين يكتب الحب»، الذي ضم عددا كبيرا من النجوم من بينهم الفنان السوري معتصم النهار والفنان المصري أحمد الفيشاوي وغيرهم من النجوم.

ومن جانبه، تستعد ريم مصطفى لبدء تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلم «حين يكتب الحب»، خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعكف حالياً على قراءة السيناريو والتحضيرات الأولى للعمل استعداداً للتصوير.

ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم الفن، بينهم جميلة عوض، سوسن بدر، سارة بركة، إلهام صفى الدين، محسن بن منصور، نانسي صلاح، شريف حافظ، مع استمرار التعاقد مع بقية الأبطال، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

وتدور أحداث «حين يكتب الحب» في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يناقش عدداً من القضايا الإنسانية المهمة، ما يجعله عملاً مهماً وسيحقق تفاعل كبير وقت طرحه بدور العرض في السينمات.

ويعيد فيلم «حين يكتب الحب» ريم مصطفى للبطولات السينمائية بعد آخر أفلامها «أهل الكهف» مع المخرج عمرو عرفة والسيناريست أيمن بهجت قمر والنجوم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل وعدد كبير من النجوم.

وكان آخر أعمال ريم مصطفى الدرامية مسلسل «سيد الناس»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

وضم مسلسل «سيد الناس» كلا من عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي.