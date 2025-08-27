بروس ويليس يفقد الكلام وزوجته تكشف تفاصيل معاناته مع الخرف

كشفت إيما هيمينغ ويليس، زوجة الممثل بروس ويليس، تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، بعد أكثر من عامين من تشخيصه.

وفي مقابلة مع قناة ABC قالت هيمينغ: «بروس لا يزال نشيطًا بدنيًا ويتمتع بصحة جيدة بشكل عام، لكن دماغه يخذله، قدرته على الكلام تتدهور، لكننا تعلمنا كيفية التكيف وإيجاد طرق جديدة للتواصل معه»

في عام 2022، أعلنت عائلة ويليس، نجم أفلام Die Hard وThe Sixth Sense، اعتزاله التمثيل بعد تشخيصه بالحبسة الكلامية، وهي اضطراب دماغي يؤثر على القدرة على التحدث أو فهم اللغة.

وأوضحت هيمينغ، أن الأعراض المبكرة شملت صمتًا غير معتاد من بروس، الذي كان معروفًا بحيويته وانخراطه في الحديث، وأضافت: «كان يبدو منعزلاً وأقل دفئًا، على عكس طباعه الودودة والمحببة، مما كان مقلقًا ومخيفًا».

وفي عام 2023، تلقى ويليس، تشخيصًا إضافيًا بالخرف الجبهي الصدغي.

وفي بيان مشترك، أعربت عائلته، التي تضم زوجته إيما وابنتيه وطليقته ديمي مور، عن ارتياحها للحصول على تشخيص واضح رغم الألم الناتج عنه، وقالت هيمينغ، إنها شعرت بالذعر عند سماع التشخيص لأول مرة، واصفة إياه بأنه «كالسقوط الحر».

وعلى الرغم من تدهور حالته، لا يزال ويليس، البالغ من العمر 70 عامًا، يظهر لحظات من شخصيته المرحة.

وأشارت هيمينغ: «ما زلنا نرى لحظات من ضحكته القلبية أو وميض عينيه، لكنها تأتي وتذهب بسرعة، مما يجعلها مؤلمة ومؤثرة».

تزوجت هيمينغ من ويليس في عام 2009، ولديهما ابنتان، ومن المقرر أن تصدر كتابها بعنوان «رحلة غير متوقعة: العثور على القوة والأمل والذات في مسار الرعاية» في 9 سبتمبر 2025، إذ تروي تجربتها في رعاية زوجها.