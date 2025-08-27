أول حفل لـ أنغام في لندن.. مديرة أعمالها تكشف لـ «عكاظ» التفاصيل

كشفت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، مصير حفلها المقبل في لندن، المقرر أن يقام يوم 23 سبتمبر على مسرح قاعة ألبرت الملكية العريق، في أول ظهور فني لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وأكدت مديرة أعمال أنغام في تصريحات خاصة لـ «عكاظ»، أن موعد حفل أنغام القادم في لندن كما هو محدد لم يتم تغيير أو تعديل فيه، مضيفةً أن الفنانة اشتاقت للجمهور للغاية بعد أزمتها الصحية الماضية التي استمرت أكثر من شهراً للعلاج بأحد المستشفيات الكبرى بألمانيا.

وطمأنت راندا جمهور ومحبي أنغام على حالتها الصحية بالفترة الحالية بعد عودتها إلى مصر، وأوضحت أنها تتمتع بحالة صحية جيدة وتستكمل العلاج مع طاقم طبي كامل في منزلها بالساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات من أصدقائها في الوسط الفني الذين حرصوا للاطمئنان عليها.

وتمثل حفلة لندن لأنغام الانطلاقة الأولى لجولات حفلتها عقب خضوعها لعملية دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا، إذ استمرت رحلة علاجها لأسابيع، قبل أن تعود أخيراً إلى مصر وسط فرحة كبيرة من جمهورها ومحبيها بجميع الوطن العربي.

وعلى جانب آخر، طرحت الشركة المنظمة لحفلها في لندن أسعار التذاكر التي راوحت ما بين 80 و255 دولارًا، وفقًا لمواقع المقاعد داخل القاعة التي تُعد من أضخم المسارح في لندن، ومن المتوقع حضور جماهيري واسع من محبي أنغام الراغبين في الاطمئنان عليها بأولى حفلتها بعد أزمتها الصحية.