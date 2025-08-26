«عكاظ» تكشف سر سفر محمد منير إلى ألمانيا

كشف أحمد البنداري، مدير أعمال محمد منير، تفاصيل الظهور الأخير له بعد ظهوره بوزن زائد في مقطع فيديو جمعه مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة في مطار القاهرة، ما أثار قلق وتساؤلات الجمهور حول حالته الصحية.





سر لقاء محمد منير وبسمة وهبة في مطار القاهرة

وقال مدير أعمال الكينج، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن صادف محمد منير لقاء الإعلامية بسمة وهبة بمطار القاهرة، حيث قرر السفر إلى ألمانيا لعمل فحوصات سنوية، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر.

وأشار مدير أعمال محمد منير إلى أنه سينتهي من رحلته في ألمانيا ثم يسافر بعد ذلك إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية هناك، ومن ثم يعود إلى مصر لاستكمال تحضيرات أغاني ألبومه الجديد المرتقب وجولات حفلاته.

وعن أعماله الفنية الجديدة، أوضح أنه انتهى من تسجيل عدد من الأغاني الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سيطرح ثاني الأغاني، والتي ستكون مفاجأة للجمهور بداية شهر سبتمبر القادم على منصات الموسيقى المختلفة.

يذكر أن شاركت بسمة وهبة، أخيرًأ، مقطع فيديو عبر حسابها بـ «إنستغرام» يجمعها بمحمد منير، والذي يعد الظهور الأول له بعد وعكته الصحية الأخيرة، حيث قالت: «أحلى صباح مع الكينج.. كينج النجوم، كينج الأغاني والطرب والصوت، وكينج كل الأجيال»، ليرد عليها منير ممازحًا: «كنت كينج القلوب»، لترد بسرعة: «ربنا يخليك لينا ويديك الصحة ومتحرمناش من فنك الجميل».