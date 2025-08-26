بعد تعافيها.. شقيق أنغام يكشف لـ «عكاظ» تفاصيل عودتها إلى مصر

كشف خالد سليمان شقيق الفنانة المصرية أنغام، تفاصيل عودتها إلى أرض الوطن مصر، أمس (الإثنين)، بعد رحلة صعبة مع المرض والعلاج بألمانيا منذ أكثر من شهر ونصف، حيث استقرت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية وتعافت بشكل نهائي.





وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن الحالة الصحية لأنغام شهدت تحسناً بشكل كبير، موضحاً أنها قررت العودة إلى مصر أمس الساعة الثامنة مساء على إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا إلى مطار العلمين الجديد بالساحل الشمالي.

وأشار خالد إلى أن أنغام ستستكمل رحلة تعافيها من المرض في فيلتها الخاصة بإحدى القرى السياحية في منطقة الساحل الشمالي، تحت إشراف طبي متكامل.





يشار إلى أن المايسترو السعودي هاني فرحات كشف في تصريحات سابقة لـ«عكاظ» كواليس تواصله مع أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وأكد أنها بدأت تتحرك داخل غرفتها وتتناول الطعام بشكل طبيعي، موضحاً أنه يتواصل معها يومياً عبر الهاتف والفيديو للاطمئنان عليها.

ونفى فرحات صحة الشائعات التي تحدثت عن إصابة أنغام بمرض السرطان.





يُذكر أن أنغام خضعت أخيراً لعملية دقيقة في البنكرياس، تلتها جراحة معقدة لاستئصال جزء منه، ما استدعى خضوعها لرحلة علاجية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة في ألمانيا.