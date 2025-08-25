«بصورة من المستشفى».. ياسمين رئيس تكشف تعرضها لوعكة صحية

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتجاوز وعكتها.

وشاركت ياسمين رئيس مع جمهورها صورة لها من المستشفى وهي تجري التحاليل الطبية بعد مرورها بأزمة، عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقالت الفنانة في الفيديو: «شيء جميل الحقيقة، بس مش عارفة أقول إيه بصراحة بس الحمد لله».

يذكر أنه من المقرر أن تحتفل ياسمين رئيس بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «ماما وبابا»، الذي يجمعها في البطولة مع الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ«توتا»، وذلك الأربعاء القادم بإحدى السينمات الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة.

يسيطر على فيلم «ماما وبابا» الطابع الكوميدي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بجانب الثنائي الرئيسي.

وعلى جانب آخر، تشارك ياسمين رئيس في فيلم «الست لما»، إلى جانب يسرا، درة، انتصار، ودنيا سامي، في عمل اجتماعي يناقش قضايا المرأة بأسلوب خفيف، من تأليف كيرو أيمن، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وكانت ياسمين رئيس قد تألقت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي «منتهي الصلاحية» و«جودر 2»، وحققت من خلالهما تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.