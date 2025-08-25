أعلنت الفنانة المصرية إيمان العاصي، تعاقدها على مسلسل جديد يحمل عنوان «قسمة العدل» والذي يمثل البطولة الثانية لها بعد نجاحها في مسلسل «برغم القانون»، الذي عرض خلال الفترة الماضية.

وشاركت «العاصي»، صورة من التحضيرات للعمل عبر حسابها على منصة «فيسبوك» رفقة السيناريست أمين جمال والمخرج أحمد خالد، وبروديوسر هاني عبدالله، استعداداً لعرضه في موسم الشتوي ضمن الأعمال الأوف سيزون.

ويعد مسلسل «قسمة العدل» من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وبطولة إيمان العاصىي ويشاركها كل من رشدي الشامي، خالد كمال، محمد جمعة، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور وعلاء قوقة، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان آخر أعمال إيمان العاصي الدرامية مسلسل «برغم القانون» وشاركها هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

وفي السينما، كان آخر أعمال إيمان العاصي فيلم «في عز الظهر»، العمل من إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، وضم العمل كلا من شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وعدد من ضيوف الشرف منهم: نضال الشافعي وعمر الشناوي، وكريم سرور.