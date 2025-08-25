نفي المطرب المصري حسام حبيب، في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، ما تردد من أنباء خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن كل تلك الأقاويل شائعات عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.





وأوضح حبيب أنه يتواجد حالياً في منزله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويمارس حياته بشكل طبيعي، مؤكداً أنه يتعرض لحملات ممنهجة ضده بالفترة الأخيرة هدفها تشويه سمعته والسبب وراء انتشار أخبار القبض عليه.

وطالب حسام حبيب جمهوره بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلاً: «عمري ما أذيت حد علشان يحصلي كل ده حسبي الله ونعم الوكيل».





والقصة بدأت عندما انتشرت أنباء تفيد بالقبض على حسام حبيب في تهمة تناوله المخدرات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان حسام حبيب أعلن، أخيرا، في بيان، بأنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعد ما وصفه بتصريحات «باطلة ومسيئة» نُسبت إليه، مؤكدًا أنها تمس سمعته بشكل مباشر.



