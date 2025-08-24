في تطور جديد، أعلن الإعلامي المصري محمود سعد، بأن الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام شهدت تحسنا وبدأت تتناول الطعام بشكل طبيعي، ونصحها الأطباء أيضاً بالمشي خارج غرفتها في المستشفى، التي ما زالت تمكث فيها بألمانيا المختصة في جراحات البنكرياس.

ونفى محمود سعد في منشور عبر حسابه الرسمي على صفحة منصة «فيسبوك»، ما تردد بشأن خضوعها لثلاث عمليات جراحية كما أشيع أو وجود خراج على البنكرياس أو وقوع أي خطأ طبي أثناء العملية.

وأوضح محمود سعد أن ما واجهته أنغام من مضاعفات أمر وارد وقوعه في مثل هذا النوع من الجراحات الكبرى والخطيرة والمعقدة، مؤكداً أنّ الآلام التي كانت تعاني منها بالفترة الماضية بدأت في التراجع تدريجيًا.

وتابع: «عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق وهي تستحق ده، أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه».

ودعاء محمود سعد جمهور أنغام في النهاية باستمراره في الدعاء لأنغام حتى تتجاوز مرحلة التعافي تمامًا وتعود إلى جمهورها بخير وسلامة، قائلاً: «فحبكم الصادق جداً هو لفنانة صادقة جداً وتستحقه.. دعواتكم علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب».