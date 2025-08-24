كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني فضل شاكر لـ «عكاظ»، بأن فكرة الأغنية الديو التي تحمل عنوان«حدوتة» والتي كانت ستجمعه مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مجدداً، أصبحت فكرة ملغاة وصعبة التحضير لعدة أسباب.

وأوضح المصدر بأن الطرفين شيرين وفضل حاولا بكل الطرق بأن يجتمعا سويا من أجل تصوير مشاهد خاصة بكليب أغنيتهما الجديدة «حدوتة» ولكن لم ينجح الأمر بالنهاية بعد أن منعت الحكومة اللبنانية دخول شيرين مخيم «عين الحلوة»، الذي يقيم فيه فضل.

وأوضح أن النجمين استقرا على تسجيل كل واحد منهما مقطعاً منفرداً ويتم دمجه بالنهاية في الكليب، إلا أنه لم يستطع أحد الوصول لشيرين عبدالوهاب للاتفاق معها على هذا الأمر خاصة بعد أن كان التواصل عن طريق مدير أعمالها السابق، مؤكداً أن صناع الأغنية فقدوا الأمل في تحضيراته لذلك قاموا بإلغاء الفكرة بشكل نهائي بعد الإعلان عنها.

يذكر أنه في عام 2004، قدم فضل شاكر وشيرين عبدالوهاب سوياً أغنية «العام الجديد»، التي حققت حينها نجاحاً واسعاً على منصات الموسيقى والتواصل الاجتماعي المختلفة.

يشار إلي أن فضل شاكر حقق، أخيراً، نجاحاً عالمياً بأغنية «كيفك ع فراقي» والتي جمعته بنجله محمد، ولاقى الكليب تفاعلاً وإشادات واسعة من الجمهور في جميع الوطن العربي والعالم.