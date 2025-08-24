تساءل الكثير من الجمهور حول مصير الجزء الثالث من مسلسل «أشغال شاقة جداً»، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وقام ببطولته الفنان المصري هشام ماجد، والفنانة أسماء جلال وغيرهم من النجوم.

وأكد مصدر مقرب من أسرة مسلسل «أشغال شاقة جداً»، أن صناع العمل قرروا تأجيل التحضير وعرض الجزء الثالث في موسم دراما رمضان القادم، على أن تتم التجهيزات وطرح أفكار جديدة استعداداً لطرحه في موسم دراما رمضان لعام 2027.

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شاقة جدا، إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، أحمد الرافعي، علي صبحي، أحمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث يلعب هشام ماجد دور الطبيب بينما تظهر أسماء جلال زوجة هشام وتعمل إعلامية، ويحدث العديد من المواقف الطريفة في إطار كوميدي.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في فيلم «درويش»، الذي يعرض حالياً في السينمات، ويشارك بالعمل كل من عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبدالوهاب، إسلام حافظ، محمود السراج، أحمد محارب، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي.