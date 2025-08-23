فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بإعلانه غيابه عن المشاركة في منافسات موسم دراما رمضان القادم للعام الثالث على التوالي، بعد أن كان هناك مشروع درامي بدأ التحضير له بالفعل.

وكشف «رمضان»، خلال مؤتمر صحفي في لبنان، سبب الغياب، حيث قال إنه متفرغ بالفترة الحالية لإنتاج أفلام كثيرة في مسيرته الفنية وإحياء حفلات للجمهور، لذلك قرر الغياب عن الدراما هذا العام، معلقاً: «هغيب كمان في 2026 زي 2024 و2025، لأني متفرغ للأفلام والحفلات، ومتابعتش أي عمل رمضاني آخر سنتين بسبب السفر».

وتابع رمضان: «مش عايز أبقى بعمل مسلسلات دراما كتير، أنا النهارده عندي 8 مسلسلات بطولة دا رقم كبير على سني، النهارده عندي 37 سنة عندى 8 مسلسلات، طب وأنا عندي 50 سنة هيبقى عندي كام 80 مسلسل مثلا؟، أكيد وقتها هتزهق مني وتدور على فنان غيري».

وكان آخر أعمال الدرامية في موسم دراما 2023، حين حقق نجاحاً كبيراً بمسلسل «جعفر العمدة»، وشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق آخر، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد» في دور العرض السينمائية خلال الفترة القادمة، وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، التي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة.

ويجمع فيلم «أسد» رفقة محمد رمضان كلاً من رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا، والعمل من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه.