صدمت المطربة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بتصريحاتها الأخيرة، حيث أكدت أنها ترى نفسها من أكثر الفنانات إثارةً للجدل، متجاهلة الرد على أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وقالت نوال الزغبي على هامش مؤتمر صحفي للاحتفال بألبومها الجديد بلبنان: «أنا من أكتر الفنانات اللي بتثير الجدل من غير ما أقصد لأني حقيقية، وأوقات ما بلجم لساني لأني حقيقية كتير».

وتجاهلت نوال الزغبي الرد على سؤال أحد الصحفيين بشأن رأيها في علاقة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطرب المصري حسام حبيب، مؤكدة: «أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة».

كما وجهت نوال رسالة دعم إلى المطربة المصرية أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة التي استدعت خضوعها لعمليتين جراحيتين في البنكرياس، مؤكدة: «أريد أن أوجه دعاء للفنانة الكبيرة أنغام، بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها».

كما تطرقت نوال في الحديث إلى تأثر أولادها بمرحلة طلاقها، وقالت: «ابتعدت بالفترة الأخيرة عن الفن من أجل أسرتي والاهتمام بأولادي ومن ثم عدت مجدداً للفن».

وتابعت نوال: «يمكن في فترة طلاقي ولادي تأثروا كتير بالموضوع ده، ومفيش حد كان قادر يشيلهم من اللي بيمروا بيه غيري أنا، وعلشان كده قررت أني أبعد وأديهم وقتي وبعدين رجعت تاني».

يذكر أن نوال الزغبي طرحت ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «يا مشاعر»، والذي ضم 15 أغنية تنوعت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم أحمد حسن راؤول، وأحمد زعيم، وتامر حسين، ومدين، وغيرهم.