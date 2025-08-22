طمأن الفنان المصري الكبير محمد صبحي جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخراً، مؤكداً أنه يعيش حالياً مرحلة التعافي تحت متابعة الأطباء في منزله، موجهاً الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه.

وفي تصريح خاص إلى «عكاظ»، أوضح صبحي أنه سيعود قريباً لاستئناف عروض مسرحيته «فارس يكشف المستور» بعد انتهاء فترة النقاهة، مؤكداً أن الجمهور سيظل عشقه الأول والأخير.

وعن إمكانية عودته إلى الدراما، كشف صبحي أنه لا يمانع ذلك، لكنه وضع شروطاً أساسية، أهمها أن يتوافر سيناريو مختلف يستفزه كممثل ويقدم إضافة حقيقية، مشدداً على ضرورة احترام عقل المشاهد.

يُذكر أن مسرح محمد صبحي في قرية سمبل بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي تعرض أخيراً لحريق هائل، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.

وكان آخر أعمال صبحي المسرحية «فارس يكشف المستور»، وهو عمل كوميدي غنائي استعراضي من تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في بطولته ميرنا وليد وكمال عطية وعدد من الوجوه الشابة.