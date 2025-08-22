أعلنت الفنانة شيري عادل انضمامها لأسرة فيلم جديد بعنوان «حين يكتب الحب»، والذي يشارك في بطولته الفنان المصري أحمد الفيشاوي والفنان السوري معتصم النهار، حيث يستعد فريق العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم الفن، بينهم جميلة عوض، سوسن بدر، سارة بركة، إلهام صفى الدين، محسن بن منصور، نانسي صلاح، شريف حافظ، مع استمرار التعاقد مع بقية الأبطال، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

وتدور أحداث «حين يكتب الحب» في إطار رومانسي اجتماعي، يناقش عدداً من القضايا الإنسانية المهمة، ما يجعله مرشحاً لتحقيق تفاعل كبير عند طرحه بدور العرض.

وفي سياق متصل، تواصل شيري عادل حالياً تصوير مشاهدها في حكاية «ديجافو» من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، المقرر عرضه قريباً، ويشاركها البطولة أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم، من تأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال شيري عادل كان مسلسل «الوصفة السحرية» الذي شارك فيه نخبة من النجوم، بينهم إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، لقاء سويدان، ورانيا منصور، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.