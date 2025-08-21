أعلن المطرب السعودي رابح صقر، وفاة نجل شقيقته، دون الكشف عن سبب الوفاة أو موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب رابح صقر، منشوراً، على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله ابن أختي، الابن أحمد بن عبدالرحمن الصقر رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته».

وكان رابح صقر تعرض، أخيراً، لوعكة صحية مفاجئة خلال إحدى فقراته الغنائية على المسرح في حفلته الأخيرة بالرياض ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ما أثر قلق محبيه وجمهوره في الوطن العربي.

وتواصلت صحيفة «عكاظ» مع مدير أعمال رابح صقر، الذي أكد أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة ويتلقى العلاج في منزله وسط أسرته، مشيراً إلى أنه تعرض لوعكة صحية بسيطة لم تكن خطيرة ومرت على خير.

وقد طمأن في وقتها رابح صقر جمهوره على صحته، من خلال مقطع فيديو، قال فيه: «الحمد لله أموري طيبة، شكلي أخذت شوية برد على المسرح، وقبل لا أجي للحفلة كان عندي إنفلونزا، والتكييف في المسرح تعبني، لكن الحمد لله أموري الآن طيبة».