كشف الإعلامي المصري محمود سعد، مفاجأة بشأن تطورات الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام، نافياً ما يتم تداوله عن عجز الأطباء عن التدخل الجراحي أو خطورة مفرطة في وضعها.

وأكد محمود سعد خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك» أن أنغام فقدت الكثير من وزنها بسبب عدم تناولها الطعام بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن حالتها الصحية حالياً ليست مخفية ولكنها صعبة.

وأوضح الإعلامي المصري سبب الأزمة الصحية لأنغام بأن هناك سائلا يتعلق بإفراز مادة معينة من البنكرياس تعيق اكتمال شفائها، ومن المفترض أن يخرج هذا السائل من خلال درنقة ولكن في بعض الأحيان لا يخرج بشكل كامل فيقوم الأطباء بالتدخل لشفط السائل جزئياً، وهو إجراء طبي معتاد في مثل هذه الحالات وليس جراحة جديدة.

وأشار محمود سعد إلى أن أنغام ليست ممنوعة من الأكل بل تأكل بشكل طبيعي ولكن ليس بالقدر الكافي أو من خلال مغذيات الأنابيب كما أشيع.

وأضاف سعد أن أنغام ستظل في المستشفى أسبوعاً إضافياً تحت الملاحظة، لافتًا إلى أن نتائج معظم التحاليل مطمئنة باستثناء تلك المرتبطة بالبنكرياس، مطالباً جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.