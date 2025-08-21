اعتمد مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة المصرية بدرية طلبة إلى مجلس تأديب، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات قيد البحث في الفترة الأخيرة وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح النقيب ومجلس الإدارة في بيان صادر من المكتب الإعلامي للمهن التمثيلية، أن القرار جاء التزامًا بلوائح النقابة الداخلية وحرصًا على تطبيق القواعد، مؤكداً أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية.





كما شدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وأن ما يُتخذ من قرارات لا يستهدف سوى الحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها، مؤكداً أن الفنانة بدرية طلبة ستحصل على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب.

وكانت أعلنت بدرية طلبة، أخيراً، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات إحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وتحديد يوم 26 سبتمبر القادم موعدا لأولى جلسات النظر في القضية، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن جانبه، تواصلت «عكاظ» مع بدرية طلبة، والتي أكدت أنها كلفت المحامي الخاص بها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شخص أفاد بتصريحات خاطئة عنها، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في كلمة غلط بتتقال عني ومش هسيب حقي».