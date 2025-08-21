شوّق المطرب العراقي كاظم الساهر، الجمهور السعودي بمفاجآت حفله القادم في جدة، المقرر إحياؤه اليوم (الخميس) 21 أغسطس ضمن حفلات موسم جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ومن المتوقع حضور كثيف من عشاقه ومحبيه.

وأعرب كاظم الساهر، عن بالغ سعادته بإحيائه حفلا جديدا في جدة، واعدا جمهوره بأنه سيقدم مفاجآت بالأغاني التي طلبها منه الجمهور وكان من الصعب غناؤها لضيق الوقت.

وتابع القيصر خلال لقائه في برنامج عرب وود: «أنا سعيد بوجودي معكم هنا وأحاول أقدم مفاجآت بالأغاني اللي طلبتوها مني كام مرة وكان صعب على المسرح إن شاء الله نجهزها ونقدمها لكم، وبتمنى إن كل الجمهور يكونوا مبسوطين وكويسين».

وأضاف كاظم الساهر: «إن شاء الله كل الأغاني اللي بتحبوها هغنيها على المسرح وأنا في انتظاركم».

كاظم الساهر يحسم جدل شائعات وفاته

وفي سياق آخر، رد كاظم الساهر على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، ما أثار قلق وغضب محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم.

واختار كاظم الساهر طريقته الخاصة للرد على تلك الشائعات، من خلال نشره مقطعا من أغنيته الشهيرة «عيد العشاق»، مرفقا بصور له، وظهر وهو يغني: «هذه فاتنتي تلبس فستانا من الورد ربيعيا، وتوصيني بأن أمسكها من يديها كي لا أضيع»، وأرفق الفيديو بتعليق بسيط لكنه معبر: «كل الحب من القلب إلى ما لا نهاية».