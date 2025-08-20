بدأ رسمياً تصوير مسلسل «لا ترد ولا تستبدل»، الذي يجمع الفنانة المصرية دينا الشربيني بالفنان المصري أحمد السعدني، في تجربة مختلفة تحمل مزيجًا من الكوميديا والدراما، ومن المقرر عرضه عبر منصات الإلكترونية المختلفة قريباً.

وشارك المنتج المصري عبدالله أبو الفتوح، جمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة «الكلاكيت» من كواليس أول يوم تصوير، وكتب عليها: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل لا ترد ولا تستبدل على شاهد وMBC مصر».

يجمع المسلسل إلى جانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كلا من فدوى عابد، صدقي صخر، وحسن مالك، فيما تتولى الإخراج المخرجة مريم أبو عوف، إخراج مريم أبوعوف.

يشار إلى أن تستأنف دينا الشربيني تصوير فيلمها الجديد «طلقني» بالفترة القادمة، والذي يشهد التعاون الثاني مع كريم محمود عبد العزيز بعد نجاحهما معاً في فيلم «الهنا اللي أنا فيه».

يذكر أن فيلم «طلقني» يجمع كلا من كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، ويشاركهما دنيا ماهر، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، وياسمين رحمي وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.



