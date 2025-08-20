أثار الفنان المصري يوسف الشريف، العديد من التساؤلات حول سبب ظهوره في ملعب نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، ما أشار التكهنات على السوشيال ميديا، حول تصويره الجزء الجديد من فيلمه الشهير «العالمي»، الذي عرض عام 2009 في السينمات.

ويظهر يوسف الشريف في ملعب فالنسيا، وهو على أرض الملعب في أجواء جماهيرية، ويختتم الفيديو، الذي شاركه الحساب الرسمي للدوري اللبناني لكرة القدم «لا ليغا»، بجملة قائلاً:«القصة لسه مانتهتش».

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وسط تكهنات بأن مقطع الفيديو وجد إعلانا ترويجيا لجزء ثانٍ من فيلم «العالمي»،الذي قام الفنان يوسف الشريف ببطولته وصدر عام 2009.

وجاء تعليقات المتابعين على الفيديو بالقول «العالمي راجع»، «قصة العالمي مخلصتش»، «لا متقولش ده فيلم العالمي الجزء الثاني» وغيرها من التعليقات.

يشار إلى أنه شارك في فيلم «العالمي» إلى جانب الشريف في العمل، مجموعة من الفنانين، منهم أروى جودة، صلاح عبدالله، محمد لطفي، دلال عبدالعزيز، محمد الشقنقيري، رحمة حسن، ممدوح مداح، وغيرهم. وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ ياسين كامل وﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت.