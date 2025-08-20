يطل الفنان عمرو جمال على جمهوره لأول مرة في دور البطولة من خلال مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، ضمن حكاية «Just You» المنتظر انطلاقها خلال أيام قليلة.

ويقدم عمرو جمال شخصية «سليم»، الصحفي الذي يدخل في علاقة حب مع فتاة تؤدي دورها النجمة تارا عماد، لتتشابك الأحداث في أجواء درامية تمزج بين الإثارة والتشويق على مدار خمس حلقات متتالية.

العمل أثار حالة من الجدل والتفاعل عبر «السوشال ميديا» منذ عرض أولى حكاياته، واستطاع أن يتصدر قوائم «الترند» بفضل فكرته المختلفة واعتماده على أسلوب الحكايات المنفصلة المتصلة، إذ يضم سبع حكايات مستقلة، كل منها تُروى عبر خمس حلقات بفريق عمل متكامل من نجوم وبأقلام مختلفة في الكتابة والإخراج.

عودة عمرو جمال تأتي هذه المرة بوجه جديد كأحد أبطال الدراما، بعدما لفت الأنظار في مشاركته السابقة بمسلسلات «كامل العدد» مع دينا الشربيني وشريف سلامة، و«بين السطور» مع صبا مبارك وأحمد فهمي، و«ريفو» مع أمير عيد.