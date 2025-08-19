تعيش الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تستعد لطرح أول «ميغا ألبوم» في مسيرتها يضم 20 أغنية متنوعة، إلى جانب جولة حفلات عربية وعالمية ستعيدها بقوة إلى جمهورها في مختلف العواصم.

الألبوم الجديد المقرر طرحه على أربع مراحل بواقع خمس أغنيات في كل مرحلة، يشهد تعاون هيفاء مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي، من بينهم عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين، والموزعان توما وكولوبيكس، في تجربة فنية تهدف لتقديم محتوى متجدد يواكب مختلف الأذواق.

وبالتوازي مع إطلاق الألبوم، تتحضر هيفاء لجولات غنائية تبدأ بحفل مشترك مع الفنان محمد رمضان في لبنان يوم 23 أغسطس، ثم حفل آخر مع فارس كرم في الأردن، تليها جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حفلات مرتقبة في مصر ودبي.

وكانت هيفاء قد طرحت أخيراً «ديو» غنائياً مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان «أحمد وأحمد»، كأغنية دعائية لفيلم من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.

وعلى الصعيد الشخصي، نفت هيفاء ما تردد أخيراً حول زواجها، مؤكدة أن الصور المتداولة عارية من الصحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.