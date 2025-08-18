تابعوا عكاظ على
أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي بدء تصوير أول مشاهده في فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، المستوحى من جريمة حقيقية أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال السنوات الماضية.

وشارك الفيشاوي جمهوره صورة من «كلاكيت» التصوير عبر حسابه على «إنستغرام»، معلقاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا تصوير فيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، تصوير نزار شاكر».

ولفت الفيشاوي الأنظار أخيراً بإطلالته الجديدة التي يجسد بها شخصية القاتل، في العمل المستوحى من القضية المعروفة إعلامياً بـ«سفاح التجمع» الذي أرعب سكان المنطقة عبر استدراج الفتيات بدروس اللغة الإنجليزية على مواقع التواصل، قبل أن ينهي حياتهن بدم بارد.

أما آخر أعماله السينمائية فكان فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي شاركه بطولته مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

