أعلنت الفنانة المصرية أروى جودة، وفاة ابن شقيقها بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية ونقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادثة مرورية مروعة.

ونعت أروى، ابن شقيقها في منشور عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن أخي جون سليم جودة ابن رولا وأحمد جيمس جودة، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة اللهم ثبته عند السؤال.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلاً وليس أمراً».

ووجهت أروى جودة في حديثها رسالة الشكر لكل من ساند الأسرة خلال فترة وجوده في المستشفى قائلة: «شكرًا لكل من ساندنا في هذه الأيام الصعبة ولكل دعاء دعيتوه من أجل سليم جزاكم الله خيراً»

و تعكف جودة حالياً على تصوير مسلسل «للعدالة وجه آخر» من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير ويشارك في البطولة إلى جانب ياسر جلال وأروى كل من محمد علاء، ونوران ماجد وعدد آخر من الفنانين.