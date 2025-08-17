أعرب عبد الرحمن سليمان، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، عن استيائه من انتشار فيديو يدعي تورط الفنانة وفاء عامر في وفاة والده، بوضعها مادة سامة له في المشروب.

وأعاد نجل الفنان المصري الراحل نشر الفيديو المتداول عن والده والفنانة وفاء عامر عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» معلقاً عليه: «ربنا يشفيك يا أمرض خلق الله ياللي مشير الفيديو ده».

وأضاف: «أنا بجد مش مصدق الناس وصلت لإيه عشان كام لايك وشير وكام فيو، الله يحرق الترند على اللي بيعملوه، على اللي بيجروا ورا الترند، والله أعلم كام فيديو تاني زي ده مشيره وكام بني آدم اتأذى بسبب حاجه زي دي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي شبهك».

وزعم الفيديو بأن الفنانة وفاء عامر اعترفت خلال التحقيقات بتورطها في وفاة الفنان سليمان عيد، عبر وضع مادة سامة في مشروب قدمته له أثناء إحدى المناسبات، نتيجة خلاف شديد وقع بينهما.

ورحل الفنان سليمان عيد في 18 أبريل الماضي عن عمر ناهز 64 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.